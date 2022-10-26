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Mercedes ушел из России. На его заводе под Москвой будут выпускать китайские автомобили

Фото: Mercedes ушел из России, продав завод под Московой (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Немецкий концерн Mercedes-Benz закрыл сделку по продаже завода под Москвой. На площадке, вероятно, начнется выпуск китайских автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Как отмечает издание, Mercedes стал третьим крупным производителем легковых автомобилей, который ушел из России. До этого реализовали свои активы и покинули его Renault и Nissan. Также в стране закрылся завод Toyota.

Концерн продал свой завод в Подмосковье и имущество дилеру марки ГК "Автодом". Концерн оценивал свои активы в РФ в 2 млрд евро. Автомобильный эксперт Владимир Беспалов затрудняется оценить сделку с учетом нынешней ситуации на авторынке, когда активы продаются за 1 руб. Даже если сделка денежная, у компании возникнут проблемы с выводом средств из РФ.

Поставки автомобилей дороже 50 тыс. евро из ЕС и всех машин из США в РФ запрещены санкциями. Также другие ограничения фактически делают невозможными стабильные поставки комплектующих в РФ.

Завод Mercedes-Benz мощностью 25 тыс. машин в год запустился в подмосковном Есипово совсем недавно - в 2019 году. Инвестиции в проект составили 19 млрд рублей, выполнялись сварка и окраска.

В прошлом году концерн Mercedes-Benz нарастил продажи в РФ на 11%, до 43 тыс. машин. По итогам девяти месяцев текущего года они сократились на 73%, до 9,1 тыс. штук.

"Автодом" специализируется на продаже и обслуживании премиальных и люксовых автомобилей. Холдинг принадлежит Андрею Ольховскому. В августе в "Автодоме" заявляли об активных переговорах с рядом китайских автопроизводителей на предмет эксклюзивного дистрибуторства новых марок в России.

Напомним, в августе сообщалось, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz намерен продать свой завод по сборке автомобилей в Московской области.

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