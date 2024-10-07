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Mercedes-Benz зупиняє випуск автомобілів таксі після 120 років виробництва: названо причину

Понеділок 07 жовтня 2024 11:38
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Mercedes-Benz зупиняє випуск автомобілів таксі після 120 років виробництва: названо причину Фото: Mercedes-Benz зупиняє випуск автомобілів таксі (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Mercedes-Benz відмовляється від бізнесу з 120-річною історією. Німецький автовиробник перестав випускати легкові комерційні спецверсії, які переважно використовувались у таксі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нandelsblatt.

За вісім місяців 2024 року продаж спецверсій таксі впав на 71% з 1730 до 497 одиниць. Таким чином, попит на легкові таксі німецької марки знизився в 10-20 разів.

Протягом десятиліть Mercedes-Benz E-Class був синонімом таксі, проте цього року в Німеччині продано лише 127 бізнес-седанів для різних сервісів. У виданні зазначають, що п'ять років тому на батьківщині марки кожен другий автомобіль таксі був Mercedes-Benz, але сьогодні частка впала до 18%.

Окрім того, автовиробник не зацікавлений у продовженні продажів заводських спецверсій таксі, оскільки ринок надто малий, а таксі не відповідає стандартам розкоші.За словами топ-менеджера компанії Оли Калленіуса, спеціальних знижок для операторів таксі більше не буде, а замовити машину у базовій комплектації з вибраним кольором більше не можна. При цьому Mercedes-Benz продовжить випускати таксі в сегменті мінівенів.

Цікаво, що таксі у сучасному розумінні винайшов саме Daimler ще у 1896 році, тобто доречно говорити про вид бізнесу з більш ніж 120-річною історією. Зазначається, що німецькі таксисти поступово пересідають на Volkswagen і Toyota. В останні роки бестселерами сегменту залишаються Volkswagen Touran та Caddy. Загалом щорічно в Німеччині реєструється шість-сім тисяч нових таксі, тож ємність сегмента справді невелика.

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