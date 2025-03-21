Mercedes-Benz відправляє на пенсію одразу дві моделі: компактні хетчбек та седан

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Carscoops .

Це наслідок спрощення компактної лінійки. У ній залишать лише чотири найбільш маржинальні моделі: CLA, GLA, GLB і g-Class – маленький аналог Gelandewagen, для якого доведеться розробляти нову платформу.

A-Class популярний у Європі, але за її межами, включаючи важливі ринки Китаю та США, хетчбек продається гірше. Там більше інтересу викликають седани та кросовери, тому під ніж пустять усю родину A-Class та компактвен B-Class.

Таким чином, у компактній лінійці залишиться новий CLA у кузовах седан та шутинг-брейк, а також наступні покоління GLA та GLB. У ці дві родини інтегрують електромобілі EQA і EQB.

Окремо стоятиме g-Class, або "Бебі-Гелік". Він, на відміну від інших компактних Mercedes-Benz, базуватиметься не на платформі MMA. Відомо, що новий позашляховик отримає "квадратний" дизайн, як у старшого SUV, і виглядатиме як його міні-версія. Нова лінійка "початкових" Mercedes-Benz, ймовірно, буде сформована в найближчі кілька років.