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Mercedes-Benz відправляє на пенсію одразу дві моделі: компактні хетчбек та седан

П'ятниця 21 березня 2025 15:20
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Mercedes-Benz відправляє на пенсію одразу дві моделі: компактні хетчбек та седан Фото: Mercedes-Benz відправляє на пенсію одразу дві моделі (mercedes-benz-kiev.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Mercedes-Benz відправляє на пенсію A-Class. Модель виключать із лінійки, коли завершиться життєвий цикл актуального покоління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Carscoops.

Це наслідок спрощення компактної лінійки. У ній залишать лише чотири найбільш маржинальні моделі: CLA, GLA, GLB і g-Class – маленький аналог Gelandewagen, для якого доведеться розробляти нову платформу.

A-Class популярний у Європі, але за її межами, включаючи важливі ринки Китаю та США, хетчбек продається гірше. Там більше інтересу викликають седани та кросовери, тому під ніж пустять усю родину A-Class та компактвен B-Class.

Таким чином, у компактній лінійці залишиться новий CLA у кузовах седан та шутинг-брейк, а також наступні покоління GLA та GLB. У ці дві родини інтегрують електромобілі EQA і EQB.

Окремо стоятиме g-Class, або "Бебі-Гелік". Він, на відміну від інших компактних Mercedes-Benz, базуватиметься не на платформі MMA. Відомо, що новий позашляховик отримає "квадратний" дизайн, як у старшого SUV, і виглядатиме як його міні-версія. Нова лінійка "початкових" Mercedes-Benz, ймовірно, буде сформована в найближчі кілька років.

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