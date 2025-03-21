Mercedes-Benz отправляет на пенсию сразу две модели: компактные хэтчбек и седан

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops .

Это следствие упрощения компактной линейки. В ней оставят лишь четыре наиболее маржинальные модели: CLA, GLA, GLB и g-Class - маленький аналог Gelandewagen, для которого придется разрабатывать новую платформу.

A-Class популярен в Европе, но за ее пределами, включая важные рынки Китая и США, хэтчбек продается хуже. Там больше интереса вызывают седаны и кроссоверы, поэтому под нож пустят все семейство A-Class и компактвэн B-Class.

Таким образом, в компактной линейке останется новый CLA в кузовах седан и шутинг-брейк, а также следующие поколения GLA и GLB. В эти две семьи интегрируют электромобили EQA и EQB.

Отдельно будет стоять g-Class, или "Бэби-Гелик". Он, в отличие от других компактных Mercedes-Benz, будет базироваться не на платформе MMA. Известно, что новый внедорожник получит "квадратный" дизайн, как у старшего SUV, и будет выглядеть как его мини-версия. Новая линейка "начальных" Mercedes-Benz, вероятно, будет сформирована в ближайшие несколько лет.