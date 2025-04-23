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Mercedes-Benz представив розкішний мінівен: електромобіль і не тільки

Середа 23 квітня 2025 13:41
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Mercedes-Benz представив розкішний мінівен: електромобіль і не тільки Фото: Mercedes-Benz представив розкішний мінівен (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Mercedes-Benz представила на автосалоні в Шанхаї концепт розкішного мінівена Vision V. Для аеродинаміки кузов став ще більш обтічний. Колісна база розтягнута, а звиси, навпаки, стали меншими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Справжня розкіш прихована у салоні. Так, спереду у авто встановлена ​​панель Superscreen з трьома екранами та крісла незвичайної форми із вбудованим ароматизатором. Велика кількість прозорих поверхонь і розвинене контурне підсвічування задають атмосферу в салоні.

Mercedes-Benz представив розкішний мінівен: електромобіль і не тільки

Задня частина салону (або lounge-простір, як його називають автори) відгороджена від кабіни скляною перегородкою. Незвичайні сидіння оснащені безліччю регулювань та можуть розкладатися у спальні місця. Вони обшиті білою шкірою, а декоративні вставки виконані з дерева та полірованого алюмінію.

Mercedes-Benz представив розкішний мінівен: електромобіль і не тільки

На стелі встановлена ​​світлодіодна люстра, а в перегородку вбудований 65-дюймовий екран з роздільною здатністю 4K. Зображення на нього виводиться за допомогою семи проекторів, які також працюють і на бічні стекла, забезпечуючи ефект занурення на 360 градусів.

Серійний електричний мінівен Mercedes-Benz V-Class на платформі Van.EA з'явиться в 2026 році, тоді ж розпочнеться його виробництво.

Mercedes-Benz представив розкішний мінівен: електромобіль і не тільки

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