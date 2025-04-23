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Mercedes-Benz представил роскошный минивэн: электромобиль и не только

Среда 23 апреля 2025 13:41
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Mercedes-Benz представил роскошный минивэн: электромобиль и не только Фото: Mercedes-Benz представил роскошный минивэн (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт роскошного минивэна Vision V. Для аэродинамики кузов стал еще более обтекаемым. Колесная база растянута, а свесы, наоборот, стали меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Настоящая роскошь скрыта в салоне. Так, спереди у авто установлена панель Superscreen с тремя экранами и кресла необычной формы со встроенным ароматизатором. Большое количество прозрачных поверхностей и развитая контурная подсветка задают атмосферу в салоне.

Mercedes-Benz представил роскошный минивэн: электромобиль и не только

Задняя часть салона (или lounge-пространство, как его называют авторы) отгорожена от кабины стеклянной перегородкой. Необычные сиденья оснащены множеством регулировок и могут раскладываться в спальные места. Они обшиты белой кожей, а декоративные вставки выполнены из дерева и полированного алюминия.

Mercedes-Benz представил роскошный минивэн: электромобиль и не только

На потолке установлена светодиодная люстра, а в перегородку встроен 65-дюймовый экран с разрешением 4K. Изображение на него выводится с помощью семи проекторов, которые также работают и на боковые стекла, обеспечивая эффект погружения на 360 градусов.

Серийный электрический минивэн Mercedes-Benz V-Class на платформе Van.EA появится в 2026 году, тогда же начнется его производство.

Mercedes-Benz представил роскошный минивэн: электромобиль и не только

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