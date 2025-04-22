Mercedes-Benz представив "плавлений" седан CLA: фото та подробиці

Компанія Mercedes-Benz представила седан CLA третього покоління. Дебют у США було вирішено поєднати із відкриттям флагманського автосалону марки на Манхеттені. На честь подвійної прем'єри підготовлено незвичайний арт-кар на базі нового седана Mercedes-Benz CLA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Для американського арт-кара було обрано яскравий молодіжний стиль, а до його створення залучили співачку Ice Spice. Однак унікальний седан привертає увагу не лише стилізацією під оплавлене морозиво. Навколо стандартних грат радіатора з безліччю зірочок з'явилося оригінальне обрамлення.

Автомобіль має занижену підвіску та незвичайні шини. Колеса та периметр кузова покриті хитрим хромованим декором. Цей арт-кар став лише першим із п'яти автомобілів, які з'являться в рамках нової серії Class of Creators компанії Mercedes-Benz. Наступними свої твори на базі седана CLA представлять шведський дизайнер інтер'єрів Густаф Вестман та американський модельєр Колм Діллейн, а також фірма Hot Wheels та розробники онлайн-ігри League of Legends.

Як і у всьому світі, першими на ринку США з'являться електричні версії нового CLA. Вони оснащені 800-вольтовою електросистемою, тепловим насосом та модулем Electric Drive Unit 2.0 на задній осі. Першою доступною американцям модифікацією стане Mercedes-Benz CLA 250 (272 к.с., 335 Нм).