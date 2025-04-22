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Mercedes-Benz представил "плавленый" седан CLA: фото и подробности

Вторник 22 апреля 2025 15:40
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Mercedes-Benz представил "плавленый" седан CLA: фото и подробности Фото: Mercedes-Benz представил "плавленый" седан CLA (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Mercedes-Benz представила седан CLA третьего поколения. Дебют в США было решено совместить с открытием флагманского автосалона марки на Манхэттене. В честь двойной премьеры подготовлен необычный арт-кар на базе нового седана Mercedes-Benz CLA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Для американского арт-кара был выбран яркий молодежный стиль, а к его созданию привлекли певицу Ice Spice. Однако уникальный седан привлекает внимание не только стилизацией под оплавленное мороженое. Вокруг стандартной решетки радиатора с множеством звездочек появилось оригинальное обрамление.

Mercedes-Benz представил &quot;плавленый&quot; седан CLA: фото и подробности

Автомобиль имеет заниженную подвеску и необычные шины. Колеса и периметр кузова покрыты хитрым хромированным декором. Этот арт-кар стал лишь первым из пяти автомобилей, которые появятся в рамках новой серии Class of Creators компании Mercedes-Benz. Следующими свои произведения на базе седана CLA представят шведский дизайнер интерьеров Густаф Вестман и американский модельер Колм Диллейн, а также фирма Hot Wheels и разработчики онлайн-игры League of Legends.

Mercedes-Benz представил &quot;плавленый&quot; седан CLA: фото и подробности

Как и во всем мире, первыми на рынке США появятся электрические версии нового CLA. Они оснащены 800-вольтовой электросистемой, тепловым насосом и модулем Electric Drive Unit 2.0 на задней оси. Первой доступной американцам модификацией станет Mercedes-Benz CLA 250 (272 л.с., 335 Нм).

Mercedes-Benz представил &quot;плавленый&quot; седан CLA: фото и подробности

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