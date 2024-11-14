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Mercedes-Benz представив один з найдорожчих у світі авто з 4-циліндровим двигуном: подробиці

Четвер 14 листопада 2024 13:36
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Mercedes-Benz представив один з найдорожчих у світі авто з 4-циліндровим двигуном: подробиці Фото: Mercedes-Benz представив один з найдорожчих у світі авто з 4-циліндровим двигуном
Автор: Константин Широкун

Mercedes-Benz офіційно представив спортивне купе AMG GT Coupe у базовому виконанні ще в березні, але офіційні ціни були оголошені лише у середині листопада. Прайс на GT43 починається з 107 050 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motor1.

Не дивлячись на доволі "дорослу" ціну, Mercedes-AMG GT43 Coupe має у своєму арсеналі 416 к.с., які він отримує від 2,0-літрового бензинового двигуна, який використовує електричний турбокомпресор. У той час як моделі GT55 і GT63 з двигуном V8 мають повний привід, нова базова модель має лише привід на задню вісь.

Mercedes-Benz представив один з найдорожчих у світі авто з 4-циліндровим двигуном: подробиці

Цікаво, що новому Mercedes-Benz AMG GT43 Coupe треба лише 4,5 секунди, щоб досягти 100 км/год. Максимальна швидкість у офіційних характеристиках не згадується, але ймовірно вона обмежена електронікою на позначці у 250 км/год. Зазначимо, що Mercedes-Benz встановлює цей самий 2,0-літровий двигун у C63 та GLC63.

Клієнти зможуть витратити ще більше коштів на GT43 Coupe, враховуючи, що Mercedes пропонує додаткові аксесуари, серед яких колеса розміром від 19 до 21 дюйма, три пакети зовнішнього вигляду AMG, вентильовані передні сидіння та проекційний дисплей.

Mercedes-Benz представив один з найдорожчих у світі авто з 4-циліндровим двигуном: подробиці

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