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Mercedes-Benz представил один из самых дорогих в мире авто с 4-цилиндровым двигателем: подробности

Четверг 14 ноября 2024 13:36
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Mercedes-Benz представил один из самых дорогих в мире авто с 4-цилиндровым двигателем: подробности Фото: Mercedes-Benz представил один из самых дорогих в мире авто с 4-цилиндровым двигателем
Автор: Константин Широкун

Mercedes-Benz официально представил спортивное купе AMG GT Coupe в базовом исполнении еще в марте, но официальные цены были объявлены только в середине ноября. Прайс на GT43 начинается со 107 050 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motor1 .

Несмотря на довольно "взрослую" цену, Mercedes-AMG GT43 Coupe имеет в своем арсенале 416 л.с., которые он получает от 2,0-литрового бензинового двигателя, использующего электрический турбокомпрессор. Хотя модели GT55 и GT63 с двигателем V8 имеют полный привод, новая базовая модель имеет только привод на заднюю ось.

Mercedes-Benz представил один из самых дорогих в мире авто с 4-цилиндровым двигателем: подробности

Интересно, что новому Mercedes-Benz AMG GT43 Coupe нужно всего 4,5 секунды, чтобы достичь 100 км/ч. Максимальная скорость в официальных характеристиках не упоминается, но, вероятно, она ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. Отметим, что Mercedes-Benz устанавливает этот же 2,0-литровый двигатель в C63 и GLC63.

Клиенты смогут потратить еще больше средств на GT43 Coupe, учитывая, что Mercedes предлагает дополнительные аксессуары, включая колеса размером от 19 до 21 дюйма, три пакета внешнего вида AMG, вентилируемые передние сиденья и проекционный дисплей.

Mercedes-Benz представил один из самых дорогих в мире авто с 4-цилиндровым двигателем: подробности

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