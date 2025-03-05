Mercedes-Benz показав електричний кросовер GLC: перші фото та технічні подробиці

Електромобіль називатиметься Mercedes-Benz GLC with EQ Technology. Навіть через строкату маскувальну плівку помітно, що він збереже звичні пропорції та стиль кросоверів Mercedes-Benz, але набуде і нових деталей.

Судячи з отвору дверей багажника, кузов буде серйозно перероблений: і хоча бензиновий GLC другого покоління дебютував лише три роки тому, електромобіль може стати провісником планового рестайлінгу моделі.\

Mercedes-Benz GLC with EQ Technology матиме 800-вольтову електросистему та підтримуватиме швидку зарядку постійним струмом потужністю понад 320 кВт. Базової версії дістанеться єдиний електромотор власної розробки на задній осі, причому йому належить двоступеневий редуктор, а інвертор зроблений на основі карбіду кремнію. У версії 4Matic є ще й електромотор на передній осі, одноступінчастий редуктор і можливість повного відключення живлення для економії заряду.

Сумарна потужність двох моторів - 489 к.с. У гальмівній системі застосований інноваційний універсальний модуль, який об'єднав окремі підсилювач, головний циліндр і блок ESP. Це дозволило зменшити габарити агрегатів.

Тяговий акумулятор ємністю 94,5 кВт*год гарантує запас ходу до 650 км на одній зарядці. На далекобійність працює і стандартний тепловий насос, інтегрований у систему клімат-контролю. Випробування електричного кросовера Mercedes-Benz GLC продовжується, а його прем'єра має відбутися у вересні на виставці IAA у Мюнхені. Хоча на ринок новий електромобіль вийде лише навесні 2026 року.