Mercedes-Benz показал электрический кроссовер GLC: первые фото и технические подробности

Электромобиль будет называться Mercedes-Benz GLC with EQ Technology. Даже через пёструю маскировочную плёнку заметно, что он сохранит привычные пропорции и стиль кроссоверов Mercedes-Benz, но обретёт и новые детали.

Судя по проему двери багажника, кузов будет серьезно переработан: и хотя бензиновый GLC второго поколения дебютировал всего три года назад, электромобиль может стать предвестником планового рестайлинга модели.

Mercedes-Benz GLC with EQ Technology будет иметь 800-вольтовую электросистему и поддерживать быструю зарядку постоянным током мощностью более 320 кВт. Базовой версии достанется единственный электромотор собственной разработки на задней оси, причем ему принадлежит двухступенчатый редуктор, а инвертор сделан на основе карбида кремния. В версии 4Matic есть еще и электромотор на передней оси, одноступенчатый редуктор и возможность полного отключения питания для экономии заряда.

Суммарная мощность двух моторов - 489 л.с. В тормозной системе применен инновационный универсальный модуль, который объединил отдельные усилитель, главный цилиндр и блок ESP. Это позволило уменьшить габариты агрегатов.

Тяговый аккумулятор емкостью 94,5 кВт*ч гарантирует запас хода до 650 км на одной зарядке. На дальнобойность работает и стандартный тепловой насос, интегрированный в систему климат-контроля. Испытания электрического кроссовера Mercedes-Benz GLC продолжаются, а его премьера должна состояться в сентябре на выставке IAA в Мюнхене. Хотя на рынок новый электромобиль выйдет только весной 2026 года.