Mercedes-Benz передала понад 100 позашляхових вантажівок Zetros для ЗСУ

"У поставку входить низка типів машин для вирішення завдань військової підтримки та логістики. Українські збройні сили хочуть розширити свої оперативні можливості постачання та оборони за допомогою надійних вантажівок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Mercedes-Benz Special Trucks надає Міністерству оборони України великий сервіс, пов'язаний з автомобілями. Ще до поставки Zetros водії пройшли курси навчання і освоїли роботу на нових автомобілях з розташуванням кабіни.

Кошти на закупівлю надійшли в рамках ініціативи підтримки уряду Німеччини, яка спільно контролюється і реалізується Міністерством закордонних справ Німеччини та Міністерством оборони Німеччини.

Україна вже використовує ці автомобілі

Daimler Truck повідомила, що Міністерство внутрішніх справ України вже кілька місяців використовує Mercedes-Benz Zetros з попередніх поставок для широкого кола операцій з ліквідації наслідків стихійних лих.

Співробітники гуманітарних служб на місці використовують вантажівки для надання допомоги населенню у важкодоступних районах, розчищення доріг і розбору завалів. Там, де дозволяє ситуація, автомобілі також підтримують реконструкцію.

Характеристики автомобіля Zetros

Нові автомобілі для України переважно мають постійний повний привід і пристосовані для виконання різних транспортних завдань.

Дозволена повна маса автомобіля варіюється від 16,5 до 40 тонн. Вантажівки з високою прохідністю оснащені шестициліндровим рядним дизельним двигуном OM 460 потужністю від 265 до 350 кВт (від 360 до 476 к.с.) залежно від автомобіля.

Робочий об'єм 12,8 л забезпечує максимальний крутний момент до 2300 Нм. Капот, що відкривається незалежно від кабіни, забезпечує доступ для проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту в моторний відсік. Завдяки цьому кабіна залишається ізольованою як захищений простір і для використання комунікаційних технологій.

Інша допомога від Німеччини

Нещодавно Німеччина відзвітувала про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Серед іншого до нього увійшли ракети для ЗРК Patriot.

Також міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер запропонував щорічно виділяти Україні допомогу у розмірі 5 млрд євро.