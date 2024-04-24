Mercedes-Benz G-Class отримав електричну версію

Електромобіль оснащений чотирма електромоторами, що сумарно розвивають 579 к.с., причому кожен двигун видає 145 к.с. і забезпечує загальний крутний момент у 1164 Нм. Важкий електромобіль може розганятись з місця до 100 км/год за 4,7 секунди.

Зазначається, що кожен із чотирьох двигунів має власну двошвидкісну коробку передач. При цьому трансмісія G580 не потребує традиційних блокувань диференціалу, натомість блок управління використовує індивідуальне керування кожним двигуном. Захищений від води акумулятор і компоненти трансмісії дозволяють новинці долати брід глибиною до 850 мм.

У компанії зазначають, що акумуляторна батарея ємністю 116 кВт*год, взята з седана EQS, є структурним елементом шасі. Новий G580 підтримує швидкісну зарядку потужністю до 200 кВт і має заявлений запас ходу на електротязі на рівні 470 км. Це доволі непоганий результат, якщо врахувати, що новинка має коефіцієнт спротиву повітрю на рівні 0,44 Cd і споряджену масу у 3085 кг, що на 600 кг більше, ніж у G500.

Усередині G580 EQ оснащений новою інформаційно-розважальною системою Mercedes MBUX. Електромобіль в базовій комплектації коштує 142 622 євро. Німецький автовиробник також розробив спеціальне видання Edition One за ціною у 192 524 євро, яке доступне лише в п’яти спеціальних кольорах кузова та має ексклюзивні поєднання матеріалів у оформленні інтер'єру.