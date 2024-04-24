Mercedes-Benz G-Class получил электрическую версию

Электромобиль оснащен четырьмя электромоторами, суммарно развивающими 579 л.с., причем каждый двигатель выдает 145 л.с. и обеспечивает общий крутящий момент в 1164 Нм. Тяжелый электромобиль может разгоняться с места до 100 км/ч за 4,7 секунды.

Отмечается, что каждый из четырех двигателей имеет свою двухскоростную коробку передач. При этом трансмиссия G580 не нуждается в традиционных блокировках дифференциала, а блок управления использует индивидуальное управление каждым двигателем. Защищенный от воды аккумулятор и компоненты трансмиссии позволяют новинке преодолевать брод глубиной до 850 мм.

В компании отмечают, что аккумуляторная батарея емкостью 116 кВт*ч, взятая у седана EQS, является структурным элементом шасси. Новый G580 поддерживает скоростную зарядку мощностью до 200 кВт и имеет заявленный запас хода на электротяге на уровне 470 км. Это довольно неплохой результат, если учесть, что новинка имеет коэффициент сопротивления воздуху на уровне 0,44 Cd и снаряженную массу в 3085 кг, что на 600 кг больше, чем у G500.

Внутри G580 EQ оснащен новой информационно развлекательной системой Mercedes MBUX. Электромобиль в базовой комплектации стоит 142 622 евро. Немецкий автопроизводитель также разработал специальное издание Edition One по цене 192 524 евро, которое доступно только в пяти специальных цветах кузова и имеет эксклюзивные сочетания материалов в оформлении интерьера.