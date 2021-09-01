Новый Mercedes-Benz Citan получил версию с кроватью и кухней

Недавно отпраздновавший мировую премьеру пассажирский Mercedes-Benz Citan второго поколения получил новую версию. Это кемпер, оснащенный складной кроватью и кухней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-сайт Mercedes-Benz .

Mercedes-Benz Citan превратили в кемпер, новинку официально представили на салоне автоприцепов в Дюссельдорфе. Citan получил универсальные жилые модули VanEssa. Конечный результат выглядит вполне практичным для кемпинга. В салоне прописались двуспальная кровать, множество отсеков для хранения вещей и съемная задняя мини-кухня.

Новый Citan длиной 4498 мм и колесной базой 2716 мм послужил идеальной базой для нового проекта. Компания уже предлагает туристические варианты Marco Polo более крупных моделей Vito и V-Class.

Кемпер основан на пассажирском исполнении Citan Tourer. Задний кухонный модуль включает в себя встроенную газовую плиту, единую систему с 13-литровым резервуаром для воды, 31-литровый компрессорный холодильник и много места для столовых приборов, посуды, кастрюль, сковородок и других принадлежностей в ящиках.

Модуль весит около 60 кг, и его можно установить или снять за считанные минуты, что позволяет использовать Citan также в качестве обычного пассажирского автомобиля.

Помимо кухни, Citan оснащен спальной системой VanEssa, которая по сути представляет собой двуспальную раскладную кровать. Матрас разделен на три части, которые могут поместиться в багажнике над кухонным модулем, что позволяет полностью использовать задние сиденья. В собранном виде они образуют кровать 115х189 мм.

Mercedes-Benz Citan Camper экспонируется на выставке Caravan Salon Düsseldorf. Модель пойдет в серию в 2022 году.