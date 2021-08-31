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Машин нет, но вы держитесь: Ford вместо внедорожников Bronco отправляет заказчикам гамаки

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Вторник 31 августа 2021 16:11
Машин нет, но вы держитесь: Ford вместо внедорожников Bronco отправляет заказчикам гамаки Ford Bronco (Фото: media.ford.com)
Автор: Вадим Добровольский

Поставки нашумевшего внедорожника Ford Bronco задерживаются в связи с дефицитом полупроводников. Тем, кто забронировал машину, компания рассылает гамаки, чтобы скрасить ожидание. Некоторые заказчики уже выставили снаряжение на eBay.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TFLcar.

Внедорожник Ford Bronco формально встал на конвейер в июне, но до сих пор производство толком не началось. Соответственно, и клиенты, ранее забронировавшие машины их до сих пор не получили. Задержки с поставками вызваны глобальным дефицитом полупроводников, но покупателям от этого не легче, и они начинают выражать недовольство.

Чтобы скрасить заказчикам ожидание, компания Ford пошла на нестандартный шаг, начав рассылать владельцам брони... гамаки. Конечно, не простые - гамаки снабжены чехлом, украшенным символикой Bronco, и выпущены ограниченным тиражом.

Машин нет, но вы держитесь: Ford вместо внедорожников Bronco отправляет заказчикам гамаки

Гамак, который рассылают держателям брони Ford Bronco (Фото: tflcar.com)

Вместе с гамаком компания рассылает послание, в котром призывает покупателей "держаться" (Hang In There на английском) в ожидании машин и просит не отменять бронь.

"Вы часть нашей семьи Bronco, поэтому мы стремимся помочь вам осуществить ваши приключения, включая предоставление вам доступа к эксклюзивному снаряжению, - говорится в сообщении. - Вот почему мы отправили вам, держателям бронирования Bronco, гамак ограниченной серии, чтобы помочь вам построить свое гнездо в дикой природе".

Гамаки действительно выглядят неплохо, чем не преминули воспользоваться некоторые держатели брони. Они выставили свои подарки на eBay. Сейчас на маркетплейсе можно найти несколько десятков "гамаков Bronco", а цены варьируются весьма широко - от 50 до 200 долларов.

Машин нет, но вы держитесь: Ford вместо внедорожников Bronco отправляет заказчикам гамаки

Напомним, Tesla Model 3 на тестах KNCAP трижды сбила велосипедиста. Электрокар продемонстрировал высокий уровнеь пассивной безопасности, а вот система превентивного торможения не срабоатала надлежащим образом.

Также сообщалось, что анонсирован новый семиместный универсал на базе Logan.

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