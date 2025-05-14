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Mercedes-AMG G63 перетворили на екстремальний пікап за 900 тисяч євро

Фото: Mercedes-AMG G63 перетворили на екстремальний пікап за 900 тисяч євро (brabus.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Brabus представила пікап XLP 800 Adventure вартістю 900 тисяч євро. Автомобіль базується на Mercedes-AMG G 63 та використовує шасі з бортовими редукторами власної розробки. Кліренс пікапа сягає 470 мм, а потужність бензинового V8 – 800 кінських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Пікап Brabus XLP 800 Adventure отримав шасі з бортовими редукторами на обох осях і регульовані амортизатори Brabus Ride Control з титановим напиленням.

Щоб приробити до дворядної кабіни вантажну платформу, інженери збільшили колісну базу на пів метра та подовжили карданний вал. Завдяки модернізаціям кліренс XLP 800 Adventure дорівнює 470 мм, а максимальна глибина броду становить 916 мм. Позашляховик "взутий" у диски Brabus Monoblock HD на 22 дюйми, оснащений лебідкою із зусиллям 4,5 тони та спортивною вихлопною системою.

Екстремальний пікап також отримав підніжки з електроприводом і нові дверні петлі, що дозволяють відчиняти задні двері на кут до 90 градусів. З місця до першої "сотні" XLP 800 Adventure розганяється лише за 4,8 секунди. Максимальна швидкість через високий центр ваги та позашляхові шини обмежена електронікою на позначці у 210 км/год.

Салон представленого екземпляра повністю обшитий шкірою небесно-блакитного кольору з перфорацією. Над головами задніх пасажирів – спідометр та індикатор перевантажень. Коштує такий пікап близько 900 тисяч євро.

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