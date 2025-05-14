Mercedes-AMG G63 превратили в экстремальный пикап за 900 тысяч евро

Пикап Brabus XLP 800 Adventure получил шасси с бортовыми редукторами на обеих осях и регулируемые амортизаторы Brabus Ride Control с титановым напылением.

Чтобы приделать к двухрядной кабине грузовую платформу, инженеры увеличили колесную базу на полметра и удлинили карданный вал. Благодаря модернизациям клиренс XLP 800 Adventure равен 470 мм, а максимальная глубина брода составляет 916 мм. Внедорожник "обут" в диски Brabus Monoblock HD на 22 дюйма, оснащен лебедкой с усилием 4,5 тонны и спортивной выхлопной системой.

Экстремальный пикап также получил подножки с электроприводом и новые дверные петли, позволяющие открывать заднюю дверь на угол до 90 градусов. С места до первой "сотни" XLP 800 Adventure разгоняется всего за 4,8 секунды. Максимальная скорость из-за высокого центра тяжести и внедорожных шин ограничена электроникой на отметке в 210 км/ч.

Салон представленного экземпляра полностью обшит кожей небесно-голубого цвета с перфорацией. Над головами задних пассажиров - спидометр и индикатор перегрузок. Стоит такой пикап около 900 тысяч евро.