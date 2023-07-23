UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мера Рахова оголосили в розшук. Він потрапив у корупційний скандал

Фото: мер Рахова Віктор Медвідь (facebook.com/rahivnews)
Автор: Наталія Юрченко

Міський голова Рахова Закарпатської області Віктор Медвідь оголошений в розшук. Він є фігурантом справи про розтрату бюджетних коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Міністерства внутрішніх справ.

МВС вказує, що Медвідь має статус особи, що переховується від слідства з 21 липня.

Закарпатські ЗМІ зазначають, що мер Рахова уже близько трьох тижнів перебуває за кордоном. За даними медіа, Медвідь підозрюється у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем і підробці офіційних документів. Офіційно підозру йому ще не оголосили.

Деталі справи поки не розголошуються. Проте декілька днів тому Бюро економічної безпеки Закарпатської області оголосило підозру заступнику мера Рахова та генпідряднику.

Перевірка виявила розкрадання коштів у розмірі 2,2 млн гривень під час будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру на Закарпатті. Гроші виділялися міжнародними грантовими програмами.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ оголосило в розшук депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина. Його обвинувачують в отриманні хабаря у розмірі 1,39 млн гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпатська областьЗакарпаттяМіністерство внутрішніх справ Україникоррупция