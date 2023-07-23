Мэра Рахова объявили в розыск. Он попал в коррупционный скандал

Городской глава Рахова Закарпатской области Виктор Медвидь объявлен в розыск. Он является фигурантом дела о растрате бюджетных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Министерства внутренних дел.

МВД указывает, что Медвидь имеет статус скрывающегося от следствия с 21 июля.

Закарпатские СМИ отмечают, что мэр Рахова уже около трех недель находится за границей. По данным медиа, Медведь подозревается в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением и подделке официальных документов. Официально подозрение ему еще не объявили.

Детали дела пока не разглашаются. Однако несколько дней назад Бюро экономической безопасности Закарпатской области объявило подозрение заместителю мэра Рахова и генподрядчику.

Проверка выявила хищение средств в размере 2,2 млн гривен при строительстве реабилитационно-оздоровительного центра на Закарпатье. Деньги выделялись международными грантовыми программами.

Напомним, недавно НАБУ объявило в розыск депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына. Его обвиняют в получении взятки в размере 1,39 млн гривен.

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