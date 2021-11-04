ru ua
Чт, 04 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

У мэра Лос-Анджелеса подтвердили COVID-19 на саммите по климату в Газго

Новина українською →
Шотландия, Четверг 04 ноября 2021 00:18
У мэра Лос-Анджелеса подтвердили COVID-19 на саммите по климату в Газго Фото: Эрик Гарсетти, мэр Лос-Анджелеса (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

У мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти подтвердили коронавирус. Он находился на саммите по климату COP26 в Газго (Шотландия).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Гарсетти поехал в Глазго на климатическую конференцию ООН по климату в Шотландию и заболел коронавирусом.

В среду в его офисе сообщили, что у него положительный результат на COVID-19. Сейчас он находится на изоляции в гостинице, госпитализация не потребовалась.

"Он чувствует себя хорошо и изолированн в своем гостиничном номере. Он полностью вакцинирован", - сообщила мэрия на официальном аккаунте Гарсетти в Twitter.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
NEWS
Пандемия COVID может завершиться в 2022 году и перейти в сезонную болезнь, - Reuters
Пандемия COVID может завершиться в 2022 году и перейти в сезонную болезнь, - Reuters
DAILY
Как высокие цены на газ ударят по аграриям и будут ли дорожать продукты
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как высокие цены на газ ударят по аграриям и будут ли дорожать продукты