У мэра Лос-Анджелеса подтвердили COVID-19 на саммите по климату в Газго
Фото: Эрик Гарсетти, мэр Лос-Анджелеса (wikimedia.org)
У мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти подтвердили коронавирус. Он находился на саммите по климату COP26 в Газго (Шотландия).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Гарсетти поехал в Глазго на климатическую конференцию ООН по климату в Шотландию и заболел коронавирусом.
В среду в его офисе сообщили, что у него положительный результат на COVID-19. Сейчас он находится на изоляции в гостинице, госпитализация не потребовалась.
"Он чувствует себя хорошо и изолированн в своем гостиничном номере. Он полностью вакцинирован", - сообщила мэрия на официальном аккаунте Гарсетти в Twitter.