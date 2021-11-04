ru ua
Чт, 04 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У мера Лос-Анджелеса підтвердили COVID-19 на саміті з клімату в Газго

Новость на русском →
Шотландія, Четвер 04 листопада 2021 00:18
У мера Лос-Анджелеса підтвердили COVID-19 на саміті з клімату в Газго Фото: Ерік Гарсетті, мер Лос-Анджелеса (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

У мера Лос-Анджелеса Еріка Гарсетті підтвердили коронавірус. Він знаходився на саміті з клімату COP26 у Газго (Шотландія).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Гарсетти поїхав до Глазго на кліматичну конференцію ООН з клімату в Шотландію і захворів коронавірусом.

У середу в його офісі повідомили, що має позитивний результат на COVID-19. Наразі він перебуває на ізоляції в готелі, госпіталізація не знадобилася.

"Він відчуває себе добре та ізольований у своєму готельному номері. Він повністю вакцинований", - повідомила мерія на офіційному акаунті Гарсетті в Twitter.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
NEWS
Пандемія COVID може завершитися в 2022 році і перейти в сезонну хворобу, - Reuters
Пандемія COVID може завершитися в 2022 році і перейти в сезонну хворобу, - Reuters
DAILY
Як високі ціни на газ вдарять по аграріям і чи дорожчатимуть продукти
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як високі ціни на газ вдарять по аграріям і чи дорожчатимуть продукти