У мера Лос-Анджелеса підтвердили COVID-19 на саміті з клімату в Газго
Фото: Ерік Гарсетті, мер Лос-Анджелеса (wikimedia.org)
У мера Лос-Анджелеса Еріка Гарсетті підтвердили коронавірус. Він знаходився на саміті з клімату COP26 у Газго (Шотландія).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Гарсетти поїхав до Глазго на кліматичну конференцію ООН з клімату в Шотландію і захворів коронавірусом.
У середу в його офісі повідомили, що має позитивний результат на COVID-19. Наразі він перебуває на ізоляції в готелі, госпіталізація не знадобилася.
"Він відчуває себе добре та ізольований у своєму готельному номері. Він повністю вакцинований", - повідомила мерія на офіційному акаунті Гарсетті в Twitter.