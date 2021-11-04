У мера Лос-Анджелеса підтвердили COVID-19 на саміті з клімату в Газго

У мера Лос-Анджелеса Еріка Гарсетті підтвердили коронавірус. Він знаходився на саміті з клімату COP26 у Газго (Шотландія).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Гарсетти поїхав до Глазго на кліматичну конференцію ООН з клімату в Шотландію і захворів коронавірусом.

У середу в його офісі повідомили, що має позитивний результат на COVID-19. Наразі він перебуває на ізоляції в готелі, госпіталізація не знадобилася.