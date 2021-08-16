Мэра Кривого Рога Павлова нашли мертвым: что известно о деле

Что произошло

Мэра Кривого Рога Павлова обнаружили вчера мертвым в собственном загородном доме. Возле него нашли ружье.

"Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", - сообщили в полиции.

Версии смерти

Полиция возбудила дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

Директор по коммуникациям МВД Артем Шевченко в эфире канала "Украина 24" сообщил, что следствие рассматривает три версии смерти политика:

самоубийство,

убийство,

неосторожное обращение с оружием.

По словам спикера МВД, судебно-медицинская экспертиза должна установить причину смерти и характер ранения погибшего.

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет контролировать ход дела о смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Президент сообщил, что уже в понедельник заслушает доклад руководителей правоохранительных органов по первым результатам расследования обстоятельств смерти мэра.

Что известно о Павлове

Константин Юрьевич Павлов родился 12 января 1973 года в Кривом Роге Днепропетровской области. Гражданин Украины. С 2006-го по 2012-й занимал должность первого заместителя городского головы Кривого Рога.

Дважды, в 2006 и 2010 годах, избирался депутатом Днепропетровского областного совета. С 2012-го по 2019-й - народный депутат Украины 7-го и 8-го созыва. С 2019-го по 2020-й - советник городского головы Кривого Рога.

С декабря 2020-го Константин Павлов - мэр Кривого Рога Криворожского района Днепропетровской области.