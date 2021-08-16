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Мера Кривого Рогу Павлова знайшли мертвим: що відомо про справу

Автор: Анастасія Рокитна

Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова вдень у неділю, 15 серпня, знайшли мертвим у власному будинку. Слідство розглядає три версії.

Що відомо про справу, йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Що сталося

Мера Кривого Рогу Павлова виявили вчора мертвим у власному заміському будинку. Біля нього знайшли рушницю.

"Повідомлення в поліцію надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку", - повідомили в поліції.

Версії смерті

Поліція порушила справу за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Директор з комунікацій МВС Артем Шевченко в ефірі каналу "Україна 24" повідомив, що слідство розглядає три версії смерті політика:

  • самогубство,
  • вбивство,
  • необережне поводження зі зброєю.

За словами спікера МВС, судово-медична експертиза повинна встановити причину смерті і характер поранення загиблого.

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що контролюватиме хід справи про смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Президент повідомив, що вже у понеділок заслухає доповідь керівників правоохоронних органів за першими результатами розслідування обставин смерті мера.

Що відомо про Павлова

Костянтин Юрійович Павлов народився 12 січня 1973 року в Кривому Розі Дніпропетровської області. Громадянин України. З 2006-го по 2012-й обіймав посаду першого заступника міського голови Кривого Рогу.

Двічі, у 2006 та 2010 роках, обирався депутатом Дніпропетровської обласної ради. З 2012-го по 2019 - народний депутат України 7-го та 8-го скликання. З 2019-го по 2020 - радник міського голови Кривого Рогу.

З грудня 2020-го Костянтин Павлов - мер Кривого Рогу Криворізького району Дніпропетровської області.

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Кривий Ріг