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В мэра Днепра Филатова бросили нашатырем на встрече с избирателями

Днепр, Четверг 08 октября 2020 19:46
В мэра Днепра Филатова бросили нашатырем на встрече с избирателями
Фото: один из нападавших на мэра Днепра (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В мэра Днепра Бориса Филатова на встрече с жителями в Чечеловском районе города бросили нашатырный спирт. Правоохранители задержали 4 нападавших.

Об этом сам Филатов сообщил на своей странице в Facebook.

Мэр Днепра обвинил в инциденте олигарха Игоря Коломойского - по его мнению, именно поэтому на встрече с избирателями присутствовали журналисты телеканала "1+1", которые ранее на подобные встречи не приходили.

Он также обратился к президенту с требованием вмешаться в ситуацию и остановить "режим беззакония и вседозволенности, который творится в Днепропетровской области во время избирательной компании".

По его словам, нападавшие действовали с одной целью - сорвать избирательную компанию в Днепре и области, дискредитировать политический процесс, запугать оппонентов, превратить жизнь огромной европейской страны в фарс.

В мэра Днепра Филатова бросили нашатырем на встрече с избирателямиВ мэра Днепра Филатова бросили нашатырем на встрече с избирателями

Напомним, в начале сентября на мэра Филатова уже совершали нападение. Тогда во время встречи с местными жителями его облили зеленкой.

Как сообщалось, в результате инцидента никто не пострадал, а нападавшего задержали на месте сами же горожане, присутствующие на встрече.

Как писало РБК-Украина, согласно опросу социологический группы "Рейтинг", работой действующего мэра Днепра Бориса Филатова довольны 60% опрошенных горожан.

Среди местных политиков, к которым у жителей Днепра позитивное отношение, на первом месте тоже Филатов - в ходе опроса его назвали 50% респондентов.

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Новости Украины Политика ДнепрнападениеБорис Филатов
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