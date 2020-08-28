Филатов побеждает в первом туре выборов в Днепре, - "Рейтинг"

Фото: Борис Филатов (facebook.com)

Работой действующего мэра довольны 60% опрошенных днепрян

Работой действующего мэра Днепра Бориса Филатова довольны 60% опрошенных горожан. Среди местных политиков, к которым у жителей Днепра позитивное отношение, на первом месте тоже Филатов - в ходе опроса его назвали 50% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводился с 8 по 17 августа.

Касательно выборов в Днепропетровский городской совет, на первом месте по поддержке - "Пропозиция", за которую готовы отдать голоса почти 30% определившихся днепрян. Далее в рейтинге - "Слугу народа" - с 14,7% голосами, и "Оппозиционная платформа" - 14%.

Стоит отметить, что по сравнению с июльскими данными опроса социологической группы "Рейтинг", поддержка правящей партии "Слуга народа" упала почти на 10%. Тогда за СН готовы были проголосовать 24,3% из тех, кто определился и намерен прийти на выборы.

Кандидат в мэры Днепра от "Слуги народа", которого на этой неделе представил президент Владимир Зеленский, на сегодня набирает 7% голосов, пропуская вперед со значительным отрывом Александра Вилкула и Загида Краснова.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале августа за партию "Слуга народа" проголосовали бы 25,9% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).