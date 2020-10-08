У мера Дніпра Філатова кинули нашатирем на зустрічі з виборцями

Фото: один із нападників на мера Дніпра (facebook.com)

У мера Дніпра Бориса Філатова на зустрічі з жителями у Чечеловському районі міста кинули нашатирний спирт. Правоохоронці затримали 4 нападників.

Про це сам Філатов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Мер Дніпра звинуватив в інциденті олігарха Ігоря Коломойського - на його думку, саме тому на зустрічі з виборцями були присутні журналісти телеканалу "1+1", які раніше на подібні зустрічі не приходили.

Він також звернувся до президента з вимогою втрутитися в ситуацію і зупинити "режим беззаконня і вседозволеності, який твориться в Дніпропетровській області під час виборчої компанії".

За його словами, нападники діяли з однією метою - зірвати виборчу компанію в Дніпрі і області, дискредитувати політичний процес, залякати опонентів, перетворити життя величезної європейської країни в фарс.

Нагадаємо, на початку вересня на мера Філатова вже скоювали напад. Тоді під час зустрічі з місцевими жителями його облили зеленкою.

Як повідомлялося, в результаті інциденту ніхто не постраждав, а нападника затримали на місці самі ж городяни, присутні на зустрічі.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", роботою чинного мера Дніпра Бориса Філатова задоволені 60% опитаних городян.

Серед місцевих політиків, до яких у жителів Дніпра позитивне ставлення, на першому місці теж Філатов - у ході опитування його назвали 50% респондентів.