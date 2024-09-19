Мер Житомира пішов у відставку

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин вирішив достроково скласти повноваження. Депутати міської ради одноголосно підтримали його відставку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Житомир.info" та трансляцію 45-ї позачергової сесії Житомирської міської ради.
Як повідомляється, Сухомлин у четвер, 19 вересня скликав позачергову сесію Житомирської міської ради, одне з питань якої - про його відставку.
"За результатами таємного голосування за дострокове припинення повноважень голови Житомирської міської ради Сухомлина Сергія Івановича проголосувала більшість депутатів, а якщо точно - одноголосно", - повідомив голова лічильної комісії, депутат Олег Горай.
Перед розглядом питання про відставку Сухомлин наголосив, що це "складне рішення, яке приймалося кілька тижнів".
"Я поки що не можу сказати у зв’язку із чим воно приймається, трохи пізніше, мабуть, на наступному тижні, зможу все розказати. Я точно не залишаю Житомир. Думаю, зможемо допомагати Житомиру ще більше", - сказав він.
У коментарі журналістам мер Житомира розповів, що збирався йти в ЗСУ. Він пройшов ВЛК, але не отримав погодження від Генерального штабу, тому йому надійшла інша пропозиція.
Нагадаємо, Сухомлин був обраний на посаду міського голови Житомира у 2015 році. Вдруге його переобрали на виборах у 2020 році.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський призначив тимчасового виконувача обов'язків голови Закарпатської обласної військової адміністрації. Ним став Мирослав Білецький.
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