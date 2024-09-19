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Мэр Житомира ушел в отставку

Фото: мэр Житомира Сергей Сухомлин (zt-rada.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин решил досрочно сложить полномочия. Депутаты городского совета единогласно поддержали его отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Житомир.info" и трансляцию 45-й внеочередной сессии Житомирского городского совета.

Как сообщается, Сухомлин в четверг, 19 сентября, созвал внеочередную сессию Житомирского городского совета, один из вопросов которой - о его отставке.

"По результатам тайного голосования за досрочное прекращение полномочий главы Житомирского городского совета Сухомлина Сергея Ивановича проголосовало большинство депутатов, а если точно - единогласно", - сообщил глава счетной комиссии, депутат Олег Горай.

Перед рассмотрением вопроса об отставке Сухомлин подчеркнул, что это "сложное решение, которое принималось несколько недель".

"Я пока не могу сказать в связи с чем оно принимается, чуть позже, наверное, на следующей неделе, смогу все рассказать. Я точно не оставляю Житомира. Думаю, сможем помогать Житомиру еще больше", - сказал он.

В комментарии журналистам мэр Житомира рассказал, что собирался идти в ВСУ. Он прошел ВЛК, но не получил согласия от Генерального штаба, поэтому ему поступило другое предложение.

Напомним, Сухомлин был избран на должность городского головы Житомира в 2015 году. Во второй раз его переизбрали на выборах в 2020 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющего обязанности главы Закарпатской областной военной администрации. Им стал Мирослав Билецкий.

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Житомир