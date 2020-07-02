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Мэр Запорожья заявил, что ведет в горсовет свою партию

Новости » Политика     02.07.2020 - 10:41
Мэр Запорожья заявил, что ведет в горсовет свою партию
Фото: Владимир Буряк (facebook.com)

"Партия Владимира Буряка "Єднання" была зарегистрирована еще в января 2020 года

Партия мэра Запорожье Владимира Буряка "Єднання" примет участие в местных выборах.

Об этом запорожский мэр заявил в обращении на своей странице в Facebook.

Создание своей партии городской голова объяснил необходимостью объединить запорожцев, а также избежать политических конфликтов в горсовете.

Действующий мэр также сообщил, что список кандидатов будет сформирован с участием жителей Запорожья. По его словам, кандидаты из списка партии ближайшие месяцы будут встречаться и общаться с горожанами для выработки совместной программы действий будущих депутатов.

"Партия Владимира Буряка "Єднання" была зарегистрирована 16 января 2020 года.

Напомним, местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.

Согласно решению ЦИК, проголосовать на выборах можно будет без зарегистрированного места жительства.

Отметим, в Киеве и Днепре "Слуга народа" решила прибегнуть к нестандартным решениям при выборе кандидатов на мэра города.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ЗапорожьеЗапорожьеВладимир БурякМестные выборы
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