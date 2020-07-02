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Мер Запоріжжя заявив, що веде в міськраду свою партію

Новини » Політика     02.07.2020 - 10:41
Мер Запоріжжя заявив, що веде в міськраду свою партію
Фото: Володимир Буряк (facebook.com)

"Партія Володимира Буряка "Єднання" була зареєстрована ще в січня 2020 року

Партія мера Запоріжжя Володимира Буряка "Єднання" візьме участь у місцевих виборах.

Про це запорізький мер заявив у зверненні на своїй сторінці в Facebook.

Створення своєї партії міський голова пояснив необхідністю об'єднати запорожців, а також уникнути політичних конфліктів у міськраді.

Чинний мер також повідомив, що список кандидатів буде сформований за участю жителів Запоріжжя. За його словами, кандидати зі списку партії найближчі місяці будуть зустрічатися і спілкуватися з городянами для вироблення спільної програми дій майбутніх депутатів.

"Партія Володимира Буряка "Єднання" була зареєстрована 16 січня 2020 року.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні повинні пройти 25 жовтня.

Згідно з рішенням ЦВК, проголосувати на виборах можна буде без зареєстрованого місця проживання.

Зазначимо, у Києві та Дніпрі "Слуга народу" вирішила вдатися до нестандартних рішень при виборі кандидатів на мера міста.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ЗапоріжжяЗапоріжжяВолодимир БурякМісцеві вибори
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