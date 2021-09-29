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Мэр Запорожья заявил, что написал заявление об отставке

Автор: Валерия Полищук

Мэр Запорожья Владимир Буряк сообщил, что написал заявление об отставке. По его словам, он уходит по состоянию здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Буряка.

"Сегодня во время сессии Запорожского городского совета заявил о намерении уйти с поста городского головы. Вы знаете, что я был на больничном и проходил обследование. Учитывая то, что я трижды был на операционном столе, врачи рекомендуют мне поберечь здоровье, поскольку впереди еще несколько обследований", - написал он.

При этом мэр Запорожья добавил, что не намерен уходить из политики.

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ЗапорожьеВладимир Буряк