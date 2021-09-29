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Мер Запоріжжя заявив, що написав заяву про відставку

Автор: Валерія Поліщук

Мер Запоріжжя Володимир Буряк повідомив, що написав заяву про відставку. За його словами, він йде за станом здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Буряка.

"Сьогодні під час сесії Запорізької міської ради заявив про намір піти з посади міського голови. Ви знаєте, що я був на лікарняному і проходив обстеження. Враховуючи те, що я тричі був на операційному столі, лікарі рекомендують мені поберегти здоров'я, оскільки попереду ще кілька обстежень", - написав він.

При цьому мер Запоріжжя додав, що не має наміру йти з політики.

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ЗапоріжжяВолодимир Буряк