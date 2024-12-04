Мер Тбілісі погрожує "відповіддю" держслужбовцям, які підтримали протести

Під час засідання міського уряду він назвав дії протестувальників "спробою диверсії та державного перевороту".

За словами Каладзе, петицію на підтримку протестів підписали 229 співробітників мерії. При цьому він зазначив, що у столичній адміністрації працює до 32 000 осіб.

"Я хочу подякувати всім тим людям, які з гідністю, професіоналізмом і чесністю служать нашій країні, цьому місту і людям, які живуть у цьому місті. Спроба диверсії, повірте, не залишиться без відповіді, звісно, в рамках конституції і закону", - заявив він.

Протести у Грузії

На парламентських виборах у Грузії 26 жовтня перемогла проросійська партія "Грузинська мрія" на чолі з Іраклієм Кобахідзе, набравши 54% голосів.

Президент країни Саломе Зурабішвілі та опозиційні партії, які отримали від 8% до 11%, відмовилися визнати результати виборів через масштабні порушення виборчого процесу. Новообраний парламент було оголошено нелегітимним. Людей закликали виходити на протести.

Спочатку мітинги були нечисельними і не переростали у сутички з силовиками.

Вже 28 листопада, коли сформований на базі нового парламенту уряд на чолі з прем'єр-міністром Кобахідзе відтермінував до 2028 року початок переговорів щодо вступу країни до ЄС, акції протесту загострилися.

Опозиційні лідери, партії та пересічні грузини почали масштабні протести у центрі Тбілісі з вимогою скасувати це рішення.

Мітинги тривають шостий день у центрі грузинської столиці, а також в Батумі, Кобулети, Озургети та інших містах країни.

У столиці Грузії кожної ночі спецпризначенці жорстко розганяють людей, використовуючи водомети та сльозогінний газ і затримує мітингувальників.