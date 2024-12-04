Мэр Тбилиси угрожает "ответом" госслужащим, поддержавшим протесты

Мэр Тбилиси и генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил, что государственные служащие, поддержавшие протесты в столице, получат "ответную реакцию" со стороны властей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sova.
В ходе заседания городского правительства он назвал действия протестующих "попыткой диверсии и государственного переворота".
По словам Каладзе, петицию в поддержку протестов подписали 229 сотрудников мэрии. При этом он отметил, что в столичной администрации работает до 32 тысяч человек.
"Я хочу поблагодарить всех тех людей, которые с достоинством, профессионализмом и честностью служат нашей стране, этому городу и людям, живущим в этом городе. Попытка диверсии, поверьте, не останется без ответа, конечно, в рамках конституции и закона", - заявил он.
На парламентских выборах в Грузии 26 октября победила пророссийская партия "Грузинская мечта" во главе с Ираклием Кобахидзе, набрав 54% голосов.
Президент страны Саломе Зурабишвили и получившие от 8% до 11% оппозиционные партии отказались признать результаты выборов из-за масштабных нарушений избирательного процесса. Новоизбранный парламент был объявлен нелегитимным. Людей призывали выходить на протесты.
Сначала митинги были многочисленны и не перерастали в стычки с силовиками.
Уже 28 ноября, когда сформированное на базе нового парламента правительство во главе с премьер-министром Кобахидзе отсрочило к 2028 году начало переговоров по вступлению страны в ЕС, акции протеста обострились.
Оппозиционные лидеры, партии и рядовые грузины начали масштабные протесты в центре Тбилиси с требованием отменить это решение.
Митинги проходят шестой день в центре грузинской столицы, а также в Батуми, Кобулеты, Озургеты и других городах страны.
В столице Грузии каждую ночь спецназовцы жестко разгоняют людей, используя водометы и слезоточивый газ и задерживая митингующих.
О том, перерастут ли грузинские протесты в настоящую революцию, узнайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.