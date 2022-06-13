Мер Святогірська перейшов на сторону Росії
Мер Святогірська Володимир Бандура вирішив перейти на бік Росії. Зустрівся з головою бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новости Донбасса".
"Ми з ним давно на зв'язку, він чекав, як і багато жителів Святогірська, визволення, підтримує проведення "спеціальної військової операції", - написав лідер бойовиків Пушилін.
Також голова "ДНР" зауважив, що Бандура нібито приховував свою позицію "через вимушені причини".
Водночас Пушилін запропонував зраднику "зайняти посаду голови адміністрації міста Святогірська".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Кирилівці Запорізької області, гауляйтер Катерина Уманець наказала окупантам збирати данину серед містян.
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