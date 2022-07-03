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В Славянске перестали ездить троллейбусы: в чем причина

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Славянск, Воскресенье 03 июля 2022 11:53
В Славянске перестали ездить троллейбусы: в чем причина Фото: в Славянске приостановили движение троллейбусов (facebook.com/vadymlyah)
Автор: Наталья Юрченко

Городские власти Славянска приостановили движение троллейбусов. Причиной этого стала угроза обстрелов со стороны оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Вадима Ляха в Facebook.

Электротранспорт в Славянске перестал ездить с воскресенья, 3 июля.

"Мы были вынуждены пойти на эту меру в связи с постоянной угрозой обстрелов и недопустимостью скопления людей. О возобновлении троллейбусного движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, что Славянск остается одной из целей российской армии. Поэтому оккупанты постоянно обстреливают город, в том числе и запрещенными кассетными боеприпасами.

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