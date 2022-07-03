В Славянске перестали ездить троллейбусы: в чем причина
Фото: в Славянске приостановили движение троллейбусов (facebook.com/vadymlyah)
Городские власти Славянска приостановили движение троллейбусов. Причиной этого стала угроза обстрелов со стороны оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Вадима Ляха в Facebook.
Электротранспорт в Славянске перестал ездить с воскресенья, 3 июля.
"Мы были вынуждены пойти на эту меру в связи с постоянной угрозой обстрелов и недопустимостью скопления людей. О возобновлении троллейбусного движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Напомним, что Славянск остается одной из целей российской армии. Поэтому оккупанты постоянно обстреливают город, в том числе и запрещенными кассетными боеприпасами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.