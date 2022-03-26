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Мэр Славутича опроверг слухи о своем "бегстве": "перестаньте разгонять фейки и панику"

Фото: мэр Славутича Юрий Фомичев (facebook.com/Fomichev.Slavutich)
Автор: Роман Мирончук

В сети появилась информация о том, что Юрий Фомичев - мэр города Славутич Киевской области - сбежал. Глава города опроверг эти слухи и призвал не верить фейкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Юрия Фомичева в Facebook.

"Перестаньте разгонять фейки и панику!!! Мы все работаем! Работаем дистанционно, каждый на своем месте и все единственной командой! У городского главы свои задачи и выполняет их в четкой координации с областным штабом!" - отметил Фомичев.

Он также подчеркнул, что в пятницу, 25 марта, в Славутиче было тяжело. Территориальная самооборона мужественно и самоотверженно противостояла российским оккупантам.

Украинским защитникам также помогали ВСУ, оказывая артиллерийскую поддержку. К сожалению, не обошлось и без потерь. Количество и имена погибших уточняется.

"Завтра продолжаем работу колл-центра Гуманитарного штаба. Постараемся принять как можно больше заявлений! Ну, а коллаборантам, которые так хотят знать, где находится городской глава и его семья я отвечу - мы вас всех зафиксировали и после нашей победы точно за это спросим! Потому что этот сценарий (воздействие оккупантов на мэров и семьи) уже всем известен!", - добавил Фомичев.

Напомним, вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук обратилась к Нидерландам с просьбой предоставить Украине системы ПВО.

Мы также писали о том, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет провести эвакуацию из Мариуполя совместно с Турцией и Грецией.

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Война России против УкраиныСлавутич