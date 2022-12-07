ua ru
Ср, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мэр Ровно просит СБУ и "Укрэнерго" проверить отключение света "на справедливость"

Новина українською →
Украина, Среда 07 декабря 2022 15:08
Мэр Ровно просит СБУ и "Укрэнерго" проверить отключение света "на справедливость" Фото: мэр Ровно Александр Третяк (t me tretyakoleksandr)
Автор: Наталия Гурковская

Городской голова Ровно Александр Третяк 7 декабря обратился в "Укрэнерго" и СБУ в области, чтобы те проверили справедливость распределения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Ровно Александра Третяка.

"Обратился к руководству НЭК "Укрэнерго", СБУ в Ровенской области, за осуществлением внеплановых проверок на объектах энергетики по справедливому распределению электроэнергии между потребителями Ровно и заживлению объектов критической инфраструктуры", - написал он.

По словам Третьяка, речь идет о ситуации с электроэнергией в Ровно и в частности, в микрорайоне "Северный".

Третьяк считает недопустимым "держать людей в неведении", в то время как он лично принимает звонки "от десятков жителей города ежедневно с жалобами".

"Требую максимального соблюдения обнародованных графиков отключений для населения и информирования об аварийных отключениях", - добавил он.

К тому же он отмечает следующее:

  • требую от Ровнооблэнерго и Ровнотеплоэнерго - немедленно синхронизировать схему отключения электроэнергии в домах с тепловыми пунктами и котельными и не нарушать нормативов отключения;
  • требую надлежащей коммуникации операторов распределения электроэнергии с потребителями, в частности донести информацию об отключении, их объемах и актуальности составленных графиков.

Как сообщалось, в Киеве 7 декабря продолжаются экстренные отключения света. Графики пока не действуют.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Веерные отключения
NEWS
Украинские бойцы ликвидировали еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ
Украинские бойцы ликвидировали еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ
DAILY
Бартош Цихоцкий: Через недели или месяц в Польшу может прийти новая волна беженцев из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Бартош Цихоцкий: Через недели или месяц в Польшу может прийти новая волна беженцев из Украины