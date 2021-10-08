Мэр Яремча попал в ДТП: известны подробности аварии

Городской голова Яремча (Ивано-Франковская область) попал в аварию. После ДТП он был госпитализирован.

"Уважаемые жители общины! Сегодня городской голова попал в ДТП. Глава общины в сознании, находится на обследовании. Все участники ДТП живы", - говорится в сообщении.

Что сообщили правоохранители

По информации пресс-центра полиции Ивано-Франковской области, ДТП произошло 7 октября, около 20 часов, на дороге Н-09 сообщением Мукачево - Львов в Яремче.

Как предварительно установили правоохранители, 49-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, житель Яремчанской территориальной общины, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Peugeot Partner, которым управлял 37-летний житель Надворнянщины.

Известно, что в результате ДТП с телесными повреждениями в медучреждение доставлены оба водителя.

В полиции отметили, что водитель Mitsubishi Outlander находился в нетрезвом состоянии, водителя другой машины еще проверяют.

По факту аварии следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения" УК украины.

Продолжаются следственные действия.

Фото: мэр Яремча попал в ДТП (facebook.com/frankivsk.police)