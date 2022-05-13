Мэр Полтавы о повышении стоимости проезда: мы будем разбираться с ними как с мародерами

В Полтаве местные перевозчики требуют повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 25 грн. Мэр Полтавы Александр Мамай приравнял такие требования к мародерству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Полтавы Александра Мамая.
В Полтаве частные перевозчик требуют повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 25 грн. Сейчас проезд в городском транспорте стоит 6 грн в троллейбусах и 8 грн в автобусах.
Свои требования перевозчики обосновывают ростом цен на топливо и запчасти. Городской голова уже отреагировал на это заявление.
"Мы прочитали информацию о стоимости проезда 25 грн и сообщаем, что такого не будет. За 50 грн люди на работу не ездить. Кто будет собственноручно поднимать цену до такого уровня, мы будем разбираться с этими людьми, как с мародерами", - написал Мамай.
Напомним, тарифы на проезд в общественном транспорте Полтавы могут повысить. Этот вопрос должны обсудить с частными перевозчиками.
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