Мер Полтави про підвищення вартості проїзду: ми будемо розбиратися з ними як з мародерами
У Полтаві місцеві перевізники вимагають підвищити вартість проїзду у громадському транспорті до 25 грн. Мер Полтави Олександр Мамай прирівняв такі вимоги до мародерства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Полтави Олександра Мамая.
У Полтаві приватні перевізник вимагають підвищити вартість проїзду у громадському транспорті до 25 грн. Нині проїзд у міському транспорті коштує 6 грн у тролейбусах та 8 грн в автобусах.
Свої вимоги перевізники обгрунтовують збільшенням цін на пальне та запчастини. Міський голова уже відреагував на цю заяву.
"Ми прочитали інформацію про вартість проїзду 25 грн і повідомляємо, що такого не буде. За 50 грн люди на роботу не їздитимуть. Хто буде власноруч підіймати ціну до такого рівня, ми будемо розбиратися з цими людьми, як з мародерами", - написав Мамай.
Нагадаємо, тарифи на проїзд у громадському транспорті Полтави можуть підвищити. Це питання мають обговорити із приватними перевізниками.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.