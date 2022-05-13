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Мер Полтави про підвищення вартості проїзду: ми будемо розбиратися з ними як з мародерами

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Україна, П'ятниця 13 травня 2022 22:09
Мер Полтави про підвищення вартості проїзду: ми будемо розбиратися з ними як з мародерами Фото: Олександр Мамай (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Полтаві місцеві перевізники вимагають підвищити вартість проїзду у громадському транспорті до 25 грн. Мер Полтави Олександр Мамай прирівняв такі вимоги до мародерства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Полтави Олександра Мамая.

У Полтаві приватні перевізник вимагають підвищити вартість проїзду у громадському транспорті до 25 грн. Нині проїзд у міському транспорті коштує 6 грн у тролейбусах та 8 грн в автобусах.

Свої вимоги перевізники обгрунтовують збільшенням цін на пальне та запчастини. Міський голова уже відреагував на цю заяву.

"Ми прочитали інформацію про вартість проїзду 25 грн і повідомляємо, що такого не буде. За 50 грн люди на роботу не їздитимуть. Хто буде власноруч підіймати ціну до такого рівня, ми будемо розбиратися з цими людьми, як з мародерами", - написав Мамай.

Нагадаємо, тарифи на проїзд у громадському транспорті Полтави можуть підвищити. Це питання мають обговорити із приватними перевізниками.

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