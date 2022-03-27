Мер Покровска: наша основная задача - помощь переселенцам и защита города

"Местная власть обеспечивает встречи переселенцев, помощь в переезде в тыл, организация питания, помощь медикаментами, это обустройство простых жилищи. Это является нашей основной задачей, мы сконцентрировали на этом. Мы понимаем, что основное - это продукты питания, генераторы, дрова, медикаменты", - отметил он.

По словам мера, городу со всем необходимым помогает местный бизнес, в частности, группа "Метинвест".

"Компания предоставила на сегодня уже более 7 тыс. наборов гуманитарной помощи. Также планируется поставка медикаментов. Что касается защиты блоками и другими строительными материалами, помощь с этими материалами оказывается практически безотказно", - заявил мер.

Напомним, более 2700 продуктовых наборов Фонд Рината Ахметова передал Покровску. Они предназначены для нуждающихся - пожилых людей и с особыми потребностями, которые сейчас находятся в особо затруднительной ситуации.