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Мер Покровська: наше основне завдання - допомога переселенцям і захист міста

Фото: Руслан Требушкин (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Місцева влада Покровська зараз працює на забезпечення необхідної допомоги переселенцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Покровська Руслана Требушкіна в ефірі "Україна24".

"Місцева влада забезпечує зустрічі переселенців, допомогу в переїзді в тил, організація харчування, допомога медикаментами, це облаштування простих оселі. Це є нашим основним завданням, ми сконцентрували на цьому. Ми розуміємо, що основне - це харчі, генератори, дрова, медикаменти", - зазначив він.

За словами мера, місту з усім необхідним допомагає місцевий бізнес, зокрема, група "Метінвест".

"Компанія надала на сьогодні вже понад 7 тис. наборів гуманітарної допомоги. Також планується поставка медикаментів. Що стосується захисту блоками та іншими будівельними матеріалами, допомога з цими матеріалами виявляється практично безвідмовно", - заявив мер.

Нагадаємо, понад 2700 продуктових наборів Фонд Ріната Ахметова передав Покровську. Вони призначені для нужденних - літніх людей і з особливими потребами, які зараз знаходяться в особливо скрутній ситуації.

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