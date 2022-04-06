Мэр оккупированного Скадовска из-за постоянных угроз выехал из города

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Учитывая постоянные угрозы и "предложения" к сотрудничеству со стороны оккупантов, я был вынужден уехать из города. Понимаю, что для многих было бы спокойнее, если бы я оставался в городе, но мне сказали однозначно или сотрудничаешь, или идешь в подвал. Однозначно, толку от мэра в камере немного", - отметил Яковлев.

По его словам, он находится в безопасном городе, поддерживает постоянную связь с заместителями, а исполком продолжает работать в дистанционном режиме.

"Работа в городе и общине отлажена, все пока без существенных изменений. Планируем выплаты работникам бюджетной и коммунальной сфер за первую половину апреля", - добавил он.