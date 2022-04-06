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Мер окупованого Скадовська через постійні погрози виїхав з міста

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Скадовськ, Середа 06 квітня 2022 15:06
Мер окупованого Скадовська через постійні погрози виїхав з міста Фото: мер Скадовська Олександр Яковлєв (facebook.com/OleksandrYakovliev)
Автор: Юлія Бойко

Міський голова окупованого Скадовська (Херсонська область) Олександр Яковлєв виїхав з міста. Місцевий виконком працює в дистанційному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Враховуючи постійні погрози і "пропозиції" до співпраці з боку окупантів, я був змушений виїхати з міста. Розумію, що для багатьох було б спокійніше, якби я залишався в місті, але мені сказали однозначно або співпрацюєш, або йдеш в підвал. Однозначно, толку від мера в камері небагато", - зазначив Яковлєв.

За його словами, він знаходиться в безпечному місті, підтримує постійний зв'язок із заступниками, а виконком продовжує працювати в дистанційному режимі.

"Робота в місті і громаді налагоджена, все поки без істотних змін. Плануємо виплати працівникам бюджетної та комунальної сфер за першу половину квітня", - додав він.

Нагадаємо, в середині березня окупанти викрадали Яковлєва, але швидко його відпустили.

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