Мэр Одессы пригрозил отключением воды и света заведениям-нарушителям

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе будуть отключать свет и воду заведениям, которые нарушают карантин . В городе ухудшается ситуация с коронавирусом.

Об этом Труханов рассказал во время брифинга по итогам выездного заседания Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации, сообщает портал "048" .

Мэр города не доволен тем, что полиция, вместо того, чтобы ловить преступников, вынуждена заниматься проверкой заведений.

"А если есть развлекательные заведения, которые не понимают - нужно отключить им электроснабжение, водоснабжение и водоотведение. Может тогда кто-то поймет всю серьезность", - заявил он.

Отметим, Одесса находятся в "красной" зоне карантина. В этой зоне запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ.