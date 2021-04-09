Мер Одеси погрожує відключенням води і світла закладам-порушникам

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що в місті будуть відключати світло і воду закладам, що порушують карантин. У місті погіршується ситуація з коронавірусом.
Про це Труханов розповів під час брифінгу за підсумками виїзного засідання Комітету ВР України з питань здоров'я нації, повідомляє портал "048".
Мер міста не задоволений тим, що поліція, замість того, щоб ловити злочинців, змушена займатися перевіркою закладів.
"А якщо є розважальні заклади, які не розуміють - потрібно відключити їм електропостачання, водопостачання та водовідведення. Може тоді хтось зрозуміє всю серйозність", - заявив він.
Зазначимо, Одеса знаходяться в "червоній" зоні карантину. У цій зоні заборонена робота кафе, ресторанів, ТРЦ.
Нагадаємо, суд у Дніпрі скасував обмеження пільг на проїзд під час карантину.
Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях поліпшується ситуація з COVID. Ці регіони можуть вийти з "червоної зони", де діють максимальні карантинні обмеження.