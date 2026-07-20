Мер Нью-Йорка заговорив про можливий арешт Нетаньягу у США: як відреагував Трамп

"Біньяміна Нетаньягу ні в якому разі, ніяким чином і ні за яких обставин не заарештують під час його перебування у США. Він веде боротьбу проти Ісламської Республіки Іран, яка нещодавно вбила 52 000 невинних демонстрантів і протягом останніх 47 років вбивала американських солдатів та інших людей", - наголосив він.

За словами Трампа, єдині, кого слід заарештувати, - це ті, хто втягнув Іран "у цю безпрецедентну спіраль смерті та руйнування", з якою "мали впоратися ще багато років тому попередні президенти".

Що передувало

Вчора Зохран Мамдані заявив, що розглядає можливість затримання Біньяміна Нетаньягу, якщо той прибуде до міста на Генеральну Асамблею ООН у вересні.

Мер Нью-Йорка наголосив, що вважає ізраїльського прем'єра воєнним злочинцем, який має постати перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

Водночас Мамдані визнав, що наразі не має чіткого розуміння щодо наявності в нього законних повноважень віддати наказ поліції Нью-Йорка про затримання лідера іноземної держави. У зв'язку з цим міська влада розпочала активні консультації з юридичним департаментом.

"Я вважаю, що коли проти когось висунуто звинувачення на підставі ордера Міжнародного кримінального суду, до цього слід ставитися серйозно - чи то Біньямін Нетаньягу, чи Володимир Путін, чи хтось інший", - наголосив він.

Ордер на арешт Нетаньягу

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд раніше видав ордер на арешт Біньяміна Нетаньягу, звинувативши його у воєнних злочинах та злочинах проти людяності під час конфлікту в Секторі Газа.

Згідно з версією досудової палати, Нетаньягу міг "навмисно й свідомо позбавити цивільне населення Гази предметів, необхідних для виживання" (йдеться про воду, ліки, продовольство тощо).

Ордер МКС зобов'язує держави-учасниці Римського статуту затримати ізраїльського прем'єра у разі його появи на їхній території. Водночас США не є підписантами Римського статуту, що ускладнює юридичний механізм виконання цього рішення на території країни.