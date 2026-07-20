Мер Нью-Йорка заговорив про можливий арешт Нетаньягу у США: як відреагував Трамп

Мер Нью-Йорка Зохран Мамдані заявив, що не виключає арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в разі його візиту. Сьогодні, 20 липня, американський лідер відреагував на його слова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.
"Біньяміна Нетаньягу ні в якому разі, ніяким чином і ні за яких обставин не заарештують під час його перебування у США. Він веде боротьбу проти Ісламської Республіки Іран, яка нещодавно вбила 52 000 невинних демонстрантів і протягом останніх 47 років вбивала американських солдатів та інших людей", - наголосив він.
За словами Трампа, єдині, кого слід заарештувати, - це ті, хто втягнув Іран "у цю безпрецедентну спіраль смерті та руйнування", з якою "мали впоратися ще багато років тому попередні президенти".
Вчора Зохран Мамдані заявив, що розглядає можливість затримання Біньяміна Нетаньягу, якщо той прибуде до міста на Генеральну Асамблею ООН у вересні.
Мер Нью-Йорка наголосив, що вважає ізраїльського прем'єра воєнним злочинцем, який має постати перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.
Водночас Мамдані визнав, що наразі не має чіткого розуміння щодо наявності в нього законних повноважень віддати наказ поліції Нью-Йорка про затримання лідера іноземної держави. У зв'язку з цим міська влада розпочала активні консультації з юридичним департаментом.
"Я вважаю, що коли проти когось висунуто звинувачення на підставі ордера Міжнародного кримінального суду, до цього слід ставитися серйозно - чи то Біньямін Нетаньягу, чи Володимир Путін, чи хтось інший", - наголосив він.
Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд раніше видав ордер на арешт Біньяміна Нетаньягу, звинувативши його у воєнних злочинах та злочинах проти людяності під час конфлікту в Секторі Газа.
Згідно з версією досудової палати, Нетаньягу міг "навмисно й свідомо позбавити цивільне населення Гази предметів, необхідних для виживання" (йдеться про воду, ліки, продовольство тощо).
Ордер МКС зобов'язує держави-учасниці Римського статуту затримати ізраїльського прем'єра у разі його появи на їхній території. Водночас США не є підписантами Римського статуту, що ускладнює юридичний механізм виконання цього рішення на території країни.
Нагадаємо, під час телефонної розмови Дональд Трамп звернувся до Біньяміна Нетаньягу із закликом розпочати виведення ізраїльських військ із південних районів Сирії та Лівану.
У Вашингтоні вважають, що подальша військова присутність у цих регіонах лише сприяє зростанню напруженості на Близькому Сході.